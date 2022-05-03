انتشار دمى مخيفة على ساحل أميركي! "فيديو"

المصدر: موقع الإمارات اليوم

بعد ظهور الدمى المخيفة لأول مرة منذ أكثر من عام، عادت إلى الظهور على شاطئ تكساس في أمريكا ، مما تسبب في حالة من الذعر بين السكان.

قال العلماء الذين يزورون شاطئ تكساس الأمريكي بانتظام للبحث عن السلاحف والثدييات البحرية وأنواع الطيور المهددة بالانقراض ، إنهم عثروا على أكثر من 30 دمية مخيفة في المكان ، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

قال باحثون في بحث في أحد شواطئ المدينة إنهم أصيبوا بالفزع بعد العثور على عشرات الدمى التي لا تزال تظهر على الشاطئ نفسه دون معرفة مصدرها.

وقال جيس تونيل ، من معهد العلوم البحرية بجامعة تكساس ، إنهم يزورون الشاطئ مرتين في الأسبوع ، ويمشط الفريق 40 ميلاً من الخط الساحلي ، وفي كل مرة يعثرون على ألعاب.

وأوضح تونيل ، مدير محمية Mission-Aransas ، أن صفحتهم عبر "فيس بوك"، شهدت عددًا كبيرًا من المستخدمين وانتشارًا واسعًا منذ عملية تحميل صور الدمى عليها.

ومن المثير للدهشة أن أول رأس دمية تم العثور عليها في يناير 2021، اشتراه أحد المتابعين مقابل 27 جنيها إسترلينيا.