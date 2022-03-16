هندية تصنع كيكة ضخمة وزنها 100 كيلوغرام

المصدر: موقع الإمارات اليوم

حصلت سيدة هندية، على جائزتين عالميتين، لخبزها "كيكة" ضخمة، وزنها 100 كيلوغرام، صالحة للأكل، وعلى شكل كاتدرائية ميلانو، وذلك كما ذكرت صحيفة "تايمز أوف أنديا".

وابتكرت الفنانة الهندية "براتشي داهيبل"، هياكل رائعة من الكيك، يبلغ طولها 6 أقدام و 4 بوصات و 4 أقدام و 6 بوصات و 3 أقدام و 5 بوصات.

كان لهذه الهياكل النباتية الصالحة للأكل عملًا معقدًا ومفصلًا، مما يعكس تفانيها، و نشرت براتشي أخيراً صور ابداعتها على حسابها بموقع التواصل الإجتماعي "انستغرام"، لمشاركة الصور لإبداعاتها الحائزة على جوائز، وهذه ليست المرة الأولى التي تفوز فيها بجوائز مرموقة، ولكن هذا الهيكل الملكي النباتي الذي يبلغ وزنه 100 كغم والصالح للأكل كان السبب في وصولها إلى الكتاب العالمي للأرقام القياسية في لندن.

علاوة على ذلك، حصلت على اللقب الثاني لإنشاء أكبر عدد ممكن من الهياكل الضخمة الصالحة للأكل.

وقالت معبرة عن سعادتها بالنجاح الذى حققته: "غارقة بكل حب على هذا !! شكراً جزيلاً للجميع! حسناً ، لدي أخبار لأشاركها في الكتاب العالمي للأرقام القياسية بلندن. ليس لواحد فقط بل لقبين من الأرقام القياسية العالمية".