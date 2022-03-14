تتنمر على ابنتها من ذوي الهمم على "تيك توك" لتحقيق نسب مشاهدة عالية!!

المصدر: موقع الإمارات اليوم

ألقت قوات الأمن المصرية القبض على ربة منزل، ظهرت خلال مقطع فيديو عبر موقع الفيديوهات "تيك توك" تتنمر على فتاة من ذوي الهمم حيث تبين أنها ابنتها، وذلك من خلال ترهيبها بإلقاء دجاجة عليها والسخرية منها، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد هوية المجني عليها، وتبين أنها فتاة من ذوي الهمم، وأن السيدة التي ظهرت خلال مقطع الفيديو بصحبتها والدتها، ربة منزل.

وبمواجهتها اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بقصد تحقيق نسب مشاهدة عالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.