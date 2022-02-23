يستخدم المكياج في تحويل شكله ليشبه الليدي غاغا وشاكيرا!! صور

المصدر: ترجمة مروة سليم

اكتسب المدون أوريليو سانشيز أكثر من 80 ألف متابع على "انستغرام" و 675 ألفاً على "تيك توك" وذلك بعد أن لفت الأنظار إليه بسبب امتلاكه موهبة كبيرة مكنته من تحويل شكله إلى أشكال تشبه مشاهير الفن، وذلك كما ذكرت وكالة سبوتنيك الروسية.

واستطاع سانشيز باستخدام أدوات التجميل أن يصبح شبيها للكثيرين من نجوم الفن، كالليدي غاغا، وشاكيرا، ومايكل جاكسون.

ويتميز سانشيز بقدرته الكبيرة على استخدام المكياج، وهو ما منحه متابعة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي.

المدون أوريليو سانشيز