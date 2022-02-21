اكتشاف هيكل عظمي لامرأة بشقة بعد عامين من وفاتها

المصدر: موقع الإمارات اليوم

اكتشفت الشرطة البريطانية رفات سيدة في لندن، بعد إبلاغ الجيران عن رائحة كريهة مستمرة منذ نحو عامين، وذلك كما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن شرطة لندن عثرت على بقايا هيكل عظمي لامرأة تبلغ من العمر حوالى 60 عاما، داخل شقة في منطقة بيكهام بالعاصمة البريطانية، قبل يومين.

ولاحظ السكان وجود إشعار فحص الغاز إلزامي على باب الشقة عام 2020، دون أن يحدث شيء.

وكان الجيران يشكون من رائحة كريهة في المبنى، الذي كانت تسكن فيه السيدة المتوفاة منذ أكتوبر عام 2019.

لكن ضباط الشرطة لم يقدموا على فتح شقة السيدة المتوفية إلا قبل يومين، واكتشفوا الأمر.