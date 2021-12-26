ينتقم من مديره بطريقة مروعة.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

قرر موظف في أحد المتاجر بروسيا الإنتقام من مديره بطريقة مروعة، وذلك كما ذكرت صحيفة "نيوز ريد أون لاين".

وأضافت الصحيفة أن الموظف أقدم على تفجير بعض الألعاب النارية داخل المتجر، بعد أن تلقى توبيخاً شديداً من مديره بسبب خطأ ارتكبه في أسعار المتجر.

وأوضحت لقطات الفيديو الذي يوثق الحادث، الألعاب النارية التي لم تنفجر في السماء، بل في داخل المتجر المزدحم ما أثار حالة من الرعب.

ووثقت الكاميرات الانفجارات المتتالية داخل مركز التسوق الذي كان يرتاده أكثر من 500 شخص في ذلك الحين، حيث ترك كثيرون منهم عرباتهم وهربوا بحثاً عن مكان آمن بعيداً عن النيران التي كانت تتطاير في سقف المكان، في حين سارع آخرون لإخماد النيران باستعمال الطفايات الموجودة بالمكان، بخلاف الموظفين الذين كانوا في حالة ارتباك شديدة.

وأدت هذه الانفجارات لاحقاً إلى وقوع حريق أتى على كل المتجر