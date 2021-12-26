كلبة تنقذ حياة رضيعة ملقاة في حقل.. صورة

المصدر: ترجمة مروة سليم

في واقعة غريبة تمكنت كلبة من إنقاذ رضيعة حديثة الولادة في حقل في قرية تشاتيسجاره ساريستال بالهند، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا انديان اكسبريس".

وأضافت الصحيفة أن السكان المحليين في مقاطعة تشاتيسجاره أوضحوا أن شخصا ما ترك الطفلة حديثة الولادة في الحقل أثناء الليل عارية، وما زال الحبل السري ملتصقا بها، لافتين إلى أنه تم العثور على الرضيعة بواسطة كلبة احتضنتها طوال الليل مع جرائها الصغيرة.

وكشف الممثل المحلي مونالال باتيل، أنه عثر على المولودة بعد أن خرج لأداء مهام عمله، مضيفا أنه في الساعة الـ 11 صباحا، رأى أن هناك طفلة حديثة الولادة تبكي وترقد بجانب الجراء في القرية.. حيث قال إنه أصابه الذعر وأبلغ دائرة الصحة قبل نقل المولودة إلى المستشفى لمزيد من الفحص.

وأضاف باتيل قائلاً "إن "ربما يكون الدفء من الجراء وأمهم نفسها هو الذي أبقى هذه المولودة على قيد الحياة، فعادة تنخفض درجة الحرارة في الليل، وهذا هو شهر ديسمبر.. يجب أن أقول إن ذلك من حسن حظها".