أفيال "بابا نويل" توزع هدايا وكمامات على الأطفال.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

نظمت السلطات في تايلاند احتفالا بمناسبة عيد الميلاد، ارتدت خلاله الأفيال الكمامات وقبعات بابا نويل، وقامت بتوزيع المطهرات والكمامات والبالونات والعديد من الهدايا على بعض تلاميذ المدارس، وذلك كما ذكرت صحيفة "مترو" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن مدرسة جيراسارتويتايا بإقليم ايوتايا بشمال بانكوك تقوم بعمل هذه الإحتفال منذ أكثر من 15 عاما، واكتسب أهمية خاصة في العامين الماضيين وسط تفشي "كورونا".

وقال منظم الاحتفال كما ذكرت "متور"، إن "التلاميذ يعانون من ضغوط بسبب الدراسة عن بعد، لذا نحن نأمل أن يشعرهم هذا الحفل بالسعادة ويشجعهم على القدوم إلى المدرسة".

جدير بالذكر أن السلطات التايلاندية، أغلقت المدارس مجددا في أبريل الماضي، وبدأت حملة تطعيم لتلاميذ المدارس الثانوية في شهر أكتوبر قبل عملية إعادة فتح متقطعة وتناوب في أيام الحضور، ومع نهاية الأسبوع الماضي، بلغت نسبة الحضور في الفصول الدراسية بمدرسة جيراسارتويتايا 30% فقط.