تطبيقات فيسبوك وإنستغرام وواتساب تعاود العمل بعد تعطّلها لساعات

المصدر: سان فرانسيسكو - أ ف ب

بدأ فيسبوك وتطبيقات إنستغرام وواتساب ومسنجر التابعة له بالعودة إلى العمل ليل الإثنين بعدما تعطّلت خدمات المجموعة الكاليفورنية لما يقرب من سبع ساعات، بحسب ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس والعديد من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي الأول في العالم.

وعلى موقع "داون ديتيكتور" المتخصّص برصد أعطال الخدمات الرقمية والذي وصف العطب الذي أصاب فيسبوك وتطبيقاته بأنّه "أكبر انقطاع شهدناه حتى الآن"، سجّلت الأعطال المبلّغ عنها في الخدمات التابعة لمجموعة فيسبوك انخفاضاً ملحوظاً قرابة الساعة 22:00 ت غ.

وفي تغريدة على تويتر أوضح "داون ديتيكتور" أنّه تلقّى "أكثر من 10.6 مليون بلاغ عن عطل من حول الكوكب"، مشيراً إلى أنّ أول بلاغ عن عدم القدرة على الدخول إلى فيسبوك ورده قرابة الساعة 15:45 ت غ.

وبعد حوالي سبع ساعات، بدأت خدمات فيسبوك وتطبيقاته بالعودة عبر الإنترنت.

وعصر الإثنين بتوقيت وادي السيليكون قال فيسبوك في تغريدة على تويتر "لقد جهدنا في العمل من اجل استعادة الوصول إلى تطبيقاتنا وخدماتنا، ويسعدنا أن نبلغكم أنّها تعود عبر الإنترنت الآن".

من جهتها قالت شركة "كلاود فلير" للأمن السيبراني في منشور على مدوّنة إلكترونية إنّ فيسبوك "أعاد الاتصال بالإنترنت العالمي" اعتباراً من الساعة 22:28 ت غ، مشيرة إلى أنّ إعادة تشغيل كلّ خدمات الشبكة الاجتماعية بسلاسة سيستغرق بعض الوقت.

ولم يعلن فيسبوك عن السبب المحتمل لانقطاع خدماته، لكنّ خبراء في مجال الأمن السيبراني قالوا إنّهم رصدوا مؤشّرات على تعطّل الطرق المؤدّية عبر الإنترنت إلى عملاق التواصل الاجتماعي.

وقال جون غراهام-كومينغ، كبير مسؤولي التكنولوجيا في كلاود فلير، في تغريدة على تويتر إنّ "فيسبوك وممتلكاته اختفوا من على شبكة الإنترنت في خضمّ موجة تحديثات لبروتوكول التوجيه بين البوابات (بي جي بي)".

وخلال فترة العطل غرّد مايك شروبفر، كبير مسؤولي التكنولوجيا في فيسبوك، مقدّماً "خالص الاعتذار لكلّ من تأثر بالانقطاع الحاصل في الخدمات التي يؤمّنها فيسبوك".