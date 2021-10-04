موظفو سوبر ماركت يعتدون بشكل دموي على زبائن سرقوا بضائع.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

قام موظفو سوبر ماركت في دوموديدوفو بالقرب من موسكو بضرب المشتبه بهم بالسرقة بهراوة، فيما بدأت الشرطة تحقيقاتها بخصوص الواقعة.

ولاحظ زوار متجر Magnit في دوموديدوفو صيحات استغاثة قادمة من الغرفة الخلفية، وعندما فتحوا الباب، وجدوا رجلين ملطخين بالدماء، وبجانبهم بائعون، وامرأة تحمل هراوة.

قال الشخص الذي التقط الفيديو الذي وثق الحادث: "بدأوا في إغلاق الباب ولم يسمحوا لنا بالدخول إلى الغرفة".

في الفيديو، يمكن سماع موظفي السوبر ماركت وهم يقولون "ليس هذا ما كنت تعتقده على الإطلاق"، بينما ادعى الضحايا أنهم مشتبه بهم بالسرقة، وتم جرهم إلى الغرفة الخلفية بالقوة وضربهم. أصيب أحد الرجال بجرح في جبهته، وكانت الغرفة بأكملها ملطخة بالدماء.

يقوم ضباط إنفاذ القانون الآن بالتحقيق في ملابسات الحادث.