فتاة ترقص فرحاً خلال سحب النقود من "صراف آلي" والكاميرا ترصدها.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

ينتشر مقطع فيديو مضحك على وسائل التواصل الاجتماعي حيث يمكن رؤية فتاة ترقص بفرح لا يمكن السيطرة عليه وهي تسحب النقود من جهاز الصراف الآلي.

في حين أن السبب وراء بدء الفتاة بالرقص أمام جهاز الصراف الآلي غير معروف، فيما يعتقد مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنها كانت أسعد يوم دفع على الإطلاق ولم تستطع مقاومة الرقص عندما رأت أن المال يأتي في يديها أخيرًا.

في الفيديو، يمكن رؤية الفتاة التي ترتدي قميصًا أسود وقناعًا أسود، وهي تؤدي بعض حركات الرقص المرحة والحيوية.

في نهاية الفيديو، عندما تنتهي من سحب الأموال، يمكن رؤيتها أيضاً بعد ذلك وهي تنحني أمام ماكينة الصراف الآلي بامتنان.

وحصد الفيديو الفكاهي ملايين المشاهدات، وذلك لطرافته.