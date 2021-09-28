"شبشب" مزود بجهاز اتصال وشريحة هاتف.. أحدث طرق الغش في الامتحانات

المصدر: ترجمة : سمير سعيد

عندما يتعلق الأمر بالغش أثناء الامتحانات، فإن الطلاب في الهند لديهم كل أنواع النصائح والحيل، والأكثر من ذلك، أن التكنولوجيا الآن جعلت الأمر أسهل، لكن هناك شريحة جديدة دخلت على خط الغش إلى جانب الطلاب، وهم معلمو المستقبل.

في هذا السياق، نقلت الصحافة الهندية وقائع إحدى حالات الغش الحديثة ذات التقنية العالية، والتي ستذكرك بالتأكيد بفيلم Munna Bhai MBBS ، حيث تم إلقاء القبض على 5 أشخاص في منطقة بيكانير لارتدائهم نعالًا خاصة متصلة بأجهزة Bluetooth تستخدم للمساعدة في الغش.

كان اثنان من المعتقلين من أعضاء العصابة الذين أعطوا المعلمين نعالًا تكلف كل منها 6 آلاف روبية.

والجدير بالذكر أن اختبار الأهلية للتدريس للمعلمين في ولاية راجستان أُجري في جميع أنحاء الولاية يوم الأحد وسط إجراءات أمنية مشددة.

ويحتاج الشخص إلى اجتياز الاختبار ليصبح مدرسًا في مدارس ولاية راجاستان الحكومية، وقد التحق ما يصل إلى 16.51 من المرشحين لكح بأنفسهم. تم اتخاذ خطوات صارمة للتحقق من أي محاولات غش وتم تعليق خدمات الإنترنت عبر الهاتف المحمول في العديد من المناطق، بما في ذلك جايبور.

وفي حملة على الغش، صادرت شرطة راجستان العديد من أجهزة البلوتوث المخبأة في نعال العديد من الممتحنين.

تم تزويد هذه النعال بجهاز اتصال صغير متصل ببطاقة SIM، حيث تم تركيب جهاز صغير مزود بتقنية Bluetooth في أذن المرشحين لم يكن من السهل رؤيته.

تم القبض على العصابة في منطقة بيكانير، بعد أن اتخذت الشرطة إجراءات صارمة لمكافحة الغش، وألقت القبض على متهم بمساعدة طالب متقدم لفحص التدريس من خلال جهاز البلوتوث.

بعد فترة وجيزة، سرعان ما عثرت الشرطة على شبكة غش كاملة في جميع أنحاء الولاية.

وقال مسؤولو الشرطة إن المتهمين كانوا يساعدون المرشحين في حل ورقة الأسئلة عبر جهاز البلوتوث المثبت في نعل الشبشب الذي تم بيعه لهم مقابل 6000 روبية.

ويتم توصيل البلوتوث بهاتف أذن صغير كان متصلاً بأذن الطلاب الذي يتم اختبارهم، فيما كان شخص آخر من الخارج يساعد الطلاب على الغش.

سماعة البلوتوث كانت بلون الجلد وصغيرة جدًا بحيث يصعب رؤيتها بالعينين.

بعد أن انتشرت الأخبار على نطاق واسع، شارك الكثيرون صور هذا العصر الجديد من الغش، بينما انتقد الكثيرون الطلاب على اللجوء إلى وسائل غير عادلة للحصول على شهادة تؤلهم للعمل كمدرسين.