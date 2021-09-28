الأمن المصري كشف حقيقة تحرش شاب بـ "يوتيوبر" شهيرة في الشارع.. فيديو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت الأجهزة الأمنية في العاصمة المصرية القاهرة حقيقة فيديو متداول عبر السوشيال ميديا يحتوي على مقطع يتضمن واقعة تحرش شاب بفتاة أثناء سيرها بمنطقة قصر النيل.

وقد نجحت أجهزة الأمن فى تحديد هوية الشاب وضبطه، وتبين أنه عامل وتم اقتياده إلى النيابة العامة لمواجهته بما هو منسوب إليه بالتحرش بفتاة "يوتيوبر" شهيرة بدائرة قسم شرطة قصر النيل.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو فنانة استعراضية معروفة وتعمل "يوتيوبر" ولها مقاطع شهيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شاب بالتعدي والتحرش بها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وفحص الفيديو تبين صحة الواقعة، وأن الواقعة حدثت بشارع قصر العيني مساء يوم الأحد الماضي وتم تحديد هوية المتهم.

ومن خلال أحد الأكمنة تم ضبط الشاب المتهم مقيم بمنطقة الساحل، وعلى الفور قام رجال المباحث بالتواصل مع الفتاة وقامت بتحرير محضر ضده.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.