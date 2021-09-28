سقط الجسر فقتل جميع السائقين تحته بسبب خطأ سائق شاحنة.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

أفادت محطات البث الإذاعي والتليفزيوني الحكومية الروسية في منطقة بيرم بوقوع حادث مميت على الطريق السريع بيرم- يكاترينبورغ، نتج عنه إغلاق الطريق الفيدرالي في كلا الاتجاهين.

بالقرب من منطقة كوكوشتان، لم يقم سائق الشاحنة الثقيلة بخفض صندوق الشاحنة، مما أدى لاصطدامه بجسر المشاة العلوي، وانهيار هيكل الجسر على الشاحنة وجميع السيارات التي كانت تسير تحته.

وتوفي سائقو المركبات على الفور متأثرين بجراحهم.

وتحقق السلطات الروسية في بيرم في ظروف الحادث، بعد أن قامت بإغلاق الطريق الفيدرالي السريع في كلا الاتجاهين.

وطلبت شرطة المرور من السائقين عدم السفر في اتجاه يكاترينبورغ إن أمكن.