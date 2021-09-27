لقطات مصورة توثق زلزال كريت المرعب.. فيديو

المصدر: ترجمة: سمير سعيد

قُتل شخص وأصيب 11 آخرون في زلزال في جزيرة كريت - أكبر جزيرة يونانية، وفقًا لصحيفة "جريك سيتي تايمز" اليونانية.

وكان مركز الزلزال الذي بلغت قوته 5.8 درجة على مقياس ريختر يقع على مسافة 23 كيلومترا شمال غرب أرفي في جنوب شرق الجزيرة.

كان ضحية الزلزال عاملًا سقط عليه السقف المنهار لكنيسة صغيرة في قرية أركالوهوري بالقرب من هيراكليون.

كان شريكه محظوظًا بما يكفي للبقاء على قيد الحياة. تم تشخيص إصابة اثنين من الضحايا بكسور، بينما نجا الباقون بكدمات وسحجات.

تُظهر لقطات كاميرات المراقبة أشخاصًا يغادرون أماكن عملهم في حالة فزع ورعب بسبب هزة استمرت أكثر من 10 ثوانٍ.

وتم إخراج تلاميذ المدارس في هيراكليون بسرعة من المبنى.

حاليًا، يقوم عمال الطوارئ بفحص المنازل للتعرف على جميع الضحايا.

ولم يتم تقييم الضرر بعد.