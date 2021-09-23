في اليوم الوطني السعودي.. "معا أبدا" يجتاح "تويتر بالإمارات: "شعب واحد.. مصير واحد"

المصدر: ديما منصور - دبي

اجتاح وسم #معا_أبدا موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمناسبة اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الذي يصادف اليوم 23 سبتمبر.

وعبر المغردون من خلال الوسمي عن مشاعر الأخوة والحب التي تربط الشعبين الإماراتي والسعودي، ما يجعل ما أعيادهما أعيادا مشتركة.

كما تداول مغردون عبر صفحاتهم صورا لمعالم تزينت بالعلم السعودي بهذه المناسبة، ومنها برج خليفة الذي أضاء بألوان علم المملكة.

وأشار مغردون إلى أن الشعب الإماراتي يعتبر الشعب السعودي إخا له، وأن السعودية هي الموطن الثاني لهم بعد الإمارات، موضحين أن لكل دول العالم يوم وطني واحد، إلا في دولتي الإمارات والسعودية فهناك يومان. فقال أحد المغردين: "دول العالم لديها يوم وطني واحد إلا نحن في دولة الإمارات لدينا يومان لاننا دائماً واحد و معا أبدا ".

وقال آخر: "السعودية.. هي لنا دار.. ونحن وأبناؤها اخوة ولا فيها كلام.. كلٍ على العهد التزم.. عيدنا وعيدكم واحد".

كما أكد مغردون على أن ما يجمع الدولتين أيضا هو وحدة المصير، وأن أمن الإمارات من أمن السعودية ، فقال أحدهم: "مصيركم مصيرنا فكيف لا نكون معا.. شعب واحد، فرحة وحدة، مصير واحد .. كل عام والمملكة الحبيبة بخير وعز ".

وقال آخر: "أمننا واحد وفي خندق واحد.. نواجه التحديات قيادة وشعبا برؤية مشتركة.. عندنا يجتمع الأشقاء على قلب رجل واحد.. يكون الفرح واحد.. أهنىء أهلنا في #السعودية⁠ ⁠بـ #اليوم_الوطني91 وأسأل الله أن ينعم عليكم بالخير والأمن والأمان والرخاء والاستقرار".

وتمنى مغردون للسعودية، في يومها الوطني دوام الأمن والأمان والاستقرار، مشاركين بذلك مشاعر الفرح لديهم بهذه المناسبة، فقالت إحدى المغردات: "تعانق عنان السماء .. عملاً و طموحاً و ترسو كجبال طويق ثباتاً و شموخاً.. كل عام والمملكة الحبيبة وخادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي بألف خير وبأمن وأمان وتطور وازدهار".

وقال آخر: "جيت ابارك للسعوديه وأنا كثرهم فرحانه قلبي سعيد.. عيدنا عيده و عيده عيدنا.. كلّنا واحد ومافينا بعيد".

من جانبهم أشار مغردون إلى أن حبهم للسعودية، هو حب توارثوه عن الوالد القائد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، فقال أحدهم: "معاً أبداً.. حبكم متوارثينه من ابونا زايد الخير الله يرحمه.. كل عام والمملكة وشعبها وحكامها بخير للأبد".