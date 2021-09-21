سجن طبيب مصري حقن شريكته بمواد مخدرة خلال "جلسات طرد الجن"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

قضت محكمة بريطانية بسجن طبيب لمدة 14 سنة لإدانته بحقن شريكته بمادة سامة في إطار طقوس زائفة لطرد الأرواح الشريرة.

وشرع حسام متولي، 61 سنة، في قتل شريكته كيلي ويلسون بحقنها بمخدرات في عدة جلسات في منزلهما في غريمسبي.

واستمعت محكمة شيفيلد الملكية لأقوال متولي الذي اتهم شريكته، 34 سنة، بأنها تحت سيطرة أرواح شريرة.

وأدانت المحكمة الطبيب متولي بثماني تهم، من بينها الحقن بمادة ضارة والاحتيال.

وعلى مدار ثمانية أسابيع، استمعت هيئة المحلفين إلى مزاعم حسام متولي التي تضمنت اعتقاده بوجود كائنات أو "جن" داخل جسم شريكته وأنه كان يحاول إخراجه بقراءة آيات من القرآن

ورش مياه وزيوت مباركة على بشرة ويلسون.

كما ذكرت أوراق القضية أنه كان يمارس معها 250 نوعا من الطقوس وسجل العشرات من الفيديوهات لتلك الجلسات العلاجية التي بدأها مع شريكته منذ عام 2016.