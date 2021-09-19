ملاكم فلبيني شهير يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية في بلاده

المصدر: مانيلا - أ ف ب

أعلن أسطورة الملاكمة ماني باكياو الأحد ترشحه للانتخابات الرئاسية في الفيليبين في العام 2022، منهيًا أشهرًا من التكهنات.

وقال الرجل، البالغ 42 عامًا، والذي وافق على أن يكون مرشحًا لفصيل منشق عن حزب الرئيس رودريغو دوتيرتي "ها قد أتت اللحظة، نحن جاهزون لخوص تحدي الرئاسة".

وجاء الإعلان بعد أسابيع من خوضه آخر نزال في مسيرته، عندما خسر في لاس فيغاس في 22 أغسطس الفائت ضد الكوبي يوردينيس أوغاس.

ويشار إلى أن باكياو الملقب بـ"باك مان" هو الملاكم الوحيد في التاريخ الذي حقق لقب بطولة العالم في ثماني فئات وزن مختلفة، ويعتبر مصدر فخر كبير للفيليبينيين.