إنقاذ حوت "قاتل" من الموت.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

تمكن فريق متخصص في روسيا من انقاذ رضيع حوت "أوركا" القاتل، حيث كان عالقاً في الرمال جراء انخفاض في المد بخليج جيرتنر، الواقع في أقصى شرق روسيا.

وكان رضيع الحوت قد علق قرب الشاطئ ولم يتمكن من العودة بمفرده إلى البحر، فيما أقبل المتطوعون على إنقاذ الحوت قبل أن يتعرض للجفاف بسبب قلة منسوب المياه حوله.

وتوضح اللقطات عملية إنقاذ رضيع الحوت والتي تمت في منطقة ماجادان، واستغرقت عدة ساعات، وقام المنقذون خلالها بصب الماء على الحوت القاتل، لمحاولة منع إصابته بالجفاف من قلة المياه، ثم تم ربطه بالحبال وجذبه إلى قاع المياه.

وأظهرت لقطات جوية الحوت الصغير وهو يسير بجانب أمه التي فقدته في هذه المنطقة القريبة من الشواطئ بمنطقة ماجادان الروسية.