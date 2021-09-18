عرض نظارتين للبيع بملايين الدولارات.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

ضمت درا مزادات "سوزبي" نظارتين مرصعتين بالجواهر تعودان للقرن السابع عشر، للبيع في المزاد الذي سيقام الشهر المقبل.

ومن المتوقع أن يحقق الزوجان من النظارات، ملايين الدولارات.

وتتميز النظارتين بعدسات مصنوعة من الماس والزمرد بدلاً من الزجاج، حيث كانت في الأصل ملكًا لأفراد العائلة المالكة في إمبراطورية موغال ، التي حكمت شبه القارة الهندية.

وتم تصميمها لمساعدة مرتديها على الوصول إلى التنوير ودرء الشر، ومن المقرر أن يتم عرضها للجمهور لأول مرة على الإطلاق أثناء قيامهم بجولة في نيويورك وهونغ كونغ ولندن قبل بيع أكتوبر.

تعتبر النظارات مثالًا نادرًا بشكل استثنائي على صناعة المجوهرات المغولية، وذلك وفقاً لرئيس دار سوثبي للشرق الأوسط والهند ، إدوارد جيبس، الذي أكد خلال حديث لـ"سي ان ان" أن زوجين النظارتين لا يوجد مثلهما مطلقاً.

ومن المتوقع، أن يباع زوجا النظارات مقابل ما بين 1.5 مليون جنيه إسترليني و 2.5 مليون جنيه إسترليني (2.1 مليون دولار إلى 3.5 مليون دولار) لكل منهما، وفقا لتقدير دار المزادات.

وتعود ندرة القطعتين أيضا إلى الحجم الهائل لعدسات الأحجار الكريمة الخاصة بهما. ويعتقد أن العدستين الموجودتين في زوج واحد، والمعروف باسم نظارة "هالة الضوء"، اقتطعتا من ماسة تزن 200 قيراط عثر عليها في ولايتي أندرا برديش وتيلانغانا في الهند.

وفي الوقت ذاته، يعتقد أن العدستين الخضراوتين للزوج الثاني، والتي يطلق عليهما اسم "بوابة الجنة"، اقتطعتا من الزمرد الكولومبي الذي يزن أكثر من 300 قيراط.