يقتل خطيبته الحامل بمقص.. وينسى جريمته!

المصدر: فيينا - د ب أ

بعد حوالي شهرين من مقتل فتاة حامل 17 عاما في النمسا، اعترف صديقها بارتكاب الجريمة.

وأكدت السلطات تقارير إعلامية مماثلة اليوم، واعترف الشاب19 عاما بخنق الفتاة وطعنها في رقبتها بمقص في شقتها في جراتس.

ومع ذلك، نفى أي نية لإنهاء حياتها.

وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام في جراتس "إنه لا يستطيع تذكر معظم الوقائع".

ولم يذكر الشاب أي دافع للجريمة، وترددت مزاعم بأن الفتاة مزقت قلادته خلال مشادة في يوليو، ويزعم أنه لم يتمكن من استعادة أحداث من الذاكرة بعد ذلك.

وادعى المشتبه به قبل الاعتراف أن صديقته كانت على قيد الحياة عندما غادر الشقة.

واقتحمت الشرطة النمساوية الشقة بعد بلاغ باختفائها، حيث تم اكتشاف جثتها في سريرها.