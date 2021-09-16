رحلة تاريخية.. 4 سياح ينطلقون للفضاء على سبيس إكس

انطلقت اليوم الخميس من ولاية فلوريدا الأميركية سفينة تابعة لشركة "سبيس إكس" تحمل مليارديرا في مجال التجارة الإلكترونية وثلاثة مواطنين أقل ثراء اختارهم لمشاركته في أول رحلة تصل إلى المدار حول الأرض بطاقم من المدنيين بالكامل.

و انطلقت الرحلة التي تقل المجموعة التي تتألف من أربعة من هواة السفر للفضاء، بقيادة الأميركي جاريد إيزاكمان مؤسس شركة التجارة الإلكترونية "شفت فور بيتمنس" ورئيسها التنفيذي، في الساعة الثامنة وثلاث دقائق مساء الأربعاء بتوقيت شرق الولايات المتحدة (0003 اليوم الخميس بتوقيت غرينتش) من مركز كنيدي الفضائي في كيب كنافيرال بولاية فلوريدا.

في بث لعملية الإطلاق، ظهر إيزاكمان (38 عاما) وزملاؤه من أفراد الطاقم، شيان بروكتور (51 عاما) وهايلي أرسينو (29 عاما) وكريس سيمبروسكي (42 عاما)، وهم مثبتون في المقصورة المضغوطة لكبسولة من نوع "كرو دراجون" ذات اللون الأبيض اللامع التابعة لسبيس إكس والتي أُطلق عليها اسم "ريزيليانس"، ويرتدون ملابس الفضاء ذات اللونين الأسود والأبيض.



فيما طافت الكبسولة في سماء فلوريدا على متن صاروخ من صواريخ "فالكون 9" التي تنتجها الشركة القابل لإعادة الاستخدام وزُودت بقبة خاصة للمراقبة في مكان فتحة الالتحام المعتادة.

يشار إلى أنه من المتوقع أن تستغرق الرحلة، وهي أول رحلة مأهولة إلى المدار لا تقل أي رواد فضاء محترفين، نحو ثلاثة أيام منذ لحظة الإطلاق حتى عودتها، بحسب ما أوضح مسؤول المهمة.