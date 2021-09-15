مسابقة تحبس الأنفاس أعلى قمم جبال الألب!! فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

أقيمت أعلى قمم جبال الألب السويسرية مسابقة الوقوف على حبال متحركة.

وتجمع المتسابقون من جميع أنحاء العالم لإظهار أفضل ما عندهم على حبل ديناميكي مربوط على ارتفاع 450 متراً في مولسون بجبال الألب السويسرية يوم السبت.

وكان المشاركين مؤمنين بحزام بسيط فقط.

وقدم الرياضيون من مختلف الأعمار مهاراتهم إلى لجنة التحكيم والجمهور.

وتعتبر هذه الرياضة التي يطلق عليها البعض "الرياضة المتطرفة" لعبة للقدرة العقلية، حيث يتنافس المشاركون ضد أنفسهم بمحاولة عدم فقدان السيطرة والتوازن في حركاتهم.