"شقة لوكس بـ 2 جنيه وبس" في الإسكندرية!!.. صورة

المصدر: مروة سليم - دبي

أثارت لافتة إعلان معلق في احدى شوارع محافظة الإسكندرية جدلا واسعا حيث كتب عليها "شقة سوبر لوكس بـ 2 جنيه بس"، وذلك كما ذكرت صحيفة "الوطن" المصرية.

وأضافت الصحيفة أن أحد المارة كان يسير بالصدفة في منطقة سيدي جابر، ولفت الإعلان انتباهه على حد قوله كما ذكرت "الوطن"، ما جعله يوثق بهاتفه اللحظة عن طريق تصويرها، ليحاول كشف سرها قائلا "اليافطة موجودة تحت كوبري سيدي جابر، ولما شوفتها قولت أصورها على أساس إنها حاجة تضحك وخلاص، لكن اكتشفت بعد ما سألت أنه إعلان لإحدى الشركات، وعرفت إنك لازم تدخل سحب على الشقة عشان تقدر تكسبها".

ورغم أن اللافتة لا تحمل أي كلمات تعبر عن غرضها، إلا أن الأهالي نجحوا في كشف سرها، إذ تعتبر لافتة إعلانية لإحدى شركات المشروبات، والتي يصل سعر العبوة 2 جنيه فقط، ومن خلال شراء واحدة منها تستطيع المشاركة في سحب يمكنك من الحصول على شقة "سوبر لوكس"، ما يؤكد صدق الإعلان ولكن بطريقة غير مباشرة.