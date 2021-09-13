مصر.. العثور على جثة سيدة حامل على جسدها وشم

المصدر: موقع الإمارات اليوم

عثرت قوات الأمن المصرية على جثة لسيدة حامل في الشهور الأولى، متأثرة بإصابات بالغة بالرأس نتيجة التعدي عليها بآلة حادة، بالإضافة إلى العثور على وشم على جسد الضحية، وذلك كما ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية.

وأضافت الصحيفة أن قوات الأمن عثرت على الجثة في إحدى المناطق الخالية من السكان بمنطقة كرداسة في محافظة الجيزة

وكشفت التحريات الأولية بعد إجراء الفحص أن المجني عليها تم قتلها بمكان آخر غير الذي تم العثور عليها فيه، ومن ثم تم نقلها لمكان العثور عليها في محاولة للتخلص من آثار الجريمة، بعد أن تبين أن المكان الذي تم العثور فيه على الضحية خال تماما من السكان، الأمر الذي شجع المتهم على الهرب بعد ارتكاب جريمته.

وأمرت النيابة العامة المصرية بنقل جثمان السيدة إلى المشرحة وعرضها على الطب الشرعي ولتشريحها لبيان أسباب الوفاة، بالإضافة إلى فحص المسجلين خطر من قبل رجال المباحث، وتوزيع نشرة أوصاف المجني عليها على أقسام الشرطة، لكشف هويتها، ولا تزال التحقيقات مستمرة.