سريلانكا.. "الصحة" تنصح النساء بتأجيل الحمل بسبب خطر "كورونا"

المصدر: كولومبو - د ب أ

نصحت وزارة الصحة في سريلانكا النساء بتأجيل حملهن لمدة عام على الأقل بسبب انتشار كوفيد -19.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة والمدير العام للخدمات الصحية اليوم الخميس هيمانثا هيراث إنه يعتقد أن هذا إجراء احترازي آمن، لكنه لم يرق إلى قرار حكومي بعد.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن ارتفع عدد النساء الحوامل اللواتي توفين بسبب كوفيد- 19 خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى 40.

وقال هارشا أتاباتو، طبيب النساء والولادة الذي تعمل بالحكومة: "نحث العائلات على التفكير في استخدام وسيلة لتنظيم الحمل لمدة عام، حيث أنه خلال تلك الفترة قد ندرك الآثار اللاحقة لكوفيد- 19 بصورة أفضل وربما يكون لدينا لقاح أفضل".

وأوضح أنه في البداية، تم نصح المرأة الحامل فوق سن 35 فقط بالتطعيم ضد الفيروس. وفي وقت لاحق، تم تحديث النصيحة لاقتراح تطعيم جميع النساء اللاتي تخطى حملهن 12 أسبوعا.

والآن، يتم توجيه جميع النساء الحوامل للحصول على التطعيم.

وقال أتاباتو: "ورغم ذلك، في ظل انتشار سلالة دلتا، نصيحتنا الآن هي تأخير الحمل".