نساء "يتزوجن" من أشجار في "بريستول" البريطانية

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعلنت 70 امرأة على الأقل "الزواج" من عشرات الأشجار في حفل أقيم في منطقة بريستول غربي إنجلترا.

واستهدف الحفل تسليط الضوء على خطط لبناء 166 وحدة سكنية مكان أشجار على أرض قريبة من ميناء بريستول.

وقالت صاحبة فكرة الحفل، سيوبهان كيرانز، إنها تأمل أن تصل رسالة هذا الحفل الزيجي وهي أن "الأشجار هي شريكنا مدى الحياة".

وقالت بلدية بريستول إنها لم تستطع التعليق، لأن طلبا للتخطيط السكني تم تقديمه ويُنظر فيه حاليا.

وارتدت العرائس المشاركات في الحفل فساتين زفاف تعبر عن ثقافات مختلفة في زواج رمزي من 74 شجرة.

وقالت سوزان هاكيت، إحدى العرائس المشاركات في الحملة: "الزواج من شجرة معنى كبير. المسألة ليست مجرد إيماءة عاطفية؛ إنها مسألة ذات دلالة رمزية".

وأضافت هاكيت: "الأشجار نماذج أصيلة للحب غير المشروط، والذي يتناسب مع فكرة الزواج والذي يمتد مدى الحياة، والتنفس أيضا كذلك".

وقالت هاكيت: "بريستول تحتاج إلى أشجار ناضجة أكثر مما تحتاج إلى مساكن خاصة فارهة".

واستلهم منظمو الحفل فكرته من نساء حركة الشيبكو التي ظهرت في الهند في سبعينيات القرن الماضي، حيث كانت النساء تحتضن الأشجار في منطقة الهيمالايا لحمايتها من القطع.