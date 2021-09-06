تنقذ رضيعها عن بعد!.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

أنقذت أم صينية من شنجهاي حياة رضيعها في اللحظات الأخيرة بعد أن كاد أن يختنق بسبب وضع غطاء على وجهه عن طريق الخطأ، حيث أظهرت كاميرا مراقبة وضعتها الأم في غرفة رضيعها لمتابعته دائماً، لتفاجأ به وهي تراقبه من هاتفها وهو نائم بجوار أنه يختنق بعد أن اصبح الغطاء على وجهه بينما كان يحاول الطفل نزعه لعدم قدرته على التنفس، وذلك كما ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن الطفل الرضيع أن يختنق بسبب خطأ الأب الغارق في النوم، الذى وضع الغطاء على وجه طفله دون قصد، لتسارع الأم بالاتصال بالأب وتوقظه من نومه لإنقاذ صغيرهما.

واستفاق الأب سريعا ونزع الغطاء عن وجه طفله وتأكد أنه بسلام.

