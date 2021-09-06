يقتل والده ببندقية صيد في طرطوس!.. صورة

المصدر: مروة سليم - دبي

أعلنت السلطات السورية القبض على شاب أقدم على قتل والده بواسطة بندقية صيد في طرطوس بسبب خلافات على الميراث.

ونشرت وزارة الداخلية السورية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، منشوراً قالت من خلاله:

"بناء على المعلومات الواردة إلى مديرية منطقة صافيتا من مشفى الباسل بطرطوس بدخول المدعو "علي.م" إليه مفارقا "مواليد 1935" صافيتا قرية الزويتني، ونتيجة للتحري والتحقيق وجمع المعلومات، تبين قيام ابنه رزق "مواليد 1976" بإطلاق النار على والده من بندقية صيد عيار 12 مليمتر وفراره إلى جهة مجهولة".

وأوضحت الداخلية السورية أن مركز الأمن الجنائي بصافيتا تمكن من إلقاء القبض على المتهم في قرية بويضة السويقات"، موضحة أنه "بالتحقيق معه، اعترف بإقدامه على قتل والده، وذلك بسبب خلافات على الميراث".

وأضافت الوزارة قائلة عبر المنشور أنه "تم مصادرة بندقية الصيد المستخدمة في الجريمة، وأنه سيتم تقديم المقبوض عليه إلى القضاء المختص أصولاً".

