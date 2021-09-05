نسر يهاجم طفلة في مطعم بإسبانيا.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

أصيبت عائلة بريطانية بالرعب بينما كانوا يتناولون الطعام أثناء إجازتهم في إسبانيا، عندما انقض نسر كبير وحاول مهاجمة طفلتهم البالغة من العمر 4 سنوات، وذلك كما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وأضافت الصحيفة أن نيكول يديد كانت وعائلتها يتناولون طعام العشاء في أحد مطاعم مدينة ماربيا عندما هاجم النسر طفلتها الصغيرة.

وقالت الأم إن طفليها كانا يلعبان في منطقة خلف طاولة الأسرة بينما كانا ينتظران وصول طعامهما عندما انقض الطائر على الطفلةن لكن شقيقها الأكبر منها بعامين تمكن من سحب أخته بعيداً.

واصطدم الطائر بنافذة خلف الأطفال ببعض القوة، نتيجة لانحرافه السريع.

وعاني الطائر من الضربة التي وجهت إلى رأسه إثر اصطدامه بالزجاج ثم طار بهدوء إلى النافذة للمرة الثانية أثناء محاولته التعافى، حيث قامت شقيقتهم الكبرى بتصويره.

وأضافت الأم قائلة "لقد كان الأمر الأكثر جنونياً، لقد طار عليهم النسر بسرعة عالية.

وقالت الأم إنها تعتقد أن الطائر الذي ضربهم كان نسر إمبراطورى شرقي، وهو طائر مفترس كبير يبلغ طول جناحه أكثر من مترين.