مصر.. تقتل والدتها بشوكة!!

المصدر: مروة سليم - دبي

ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على فتاة في العقد الثاني من عمرها على اثر اتهامها بقتل والدتها في منطقة المرج بالقاهرة، وذلك كما ذكرت صحيفة صدى البلد المصرية.

وأضافت الصحيفة أن تحقيقات الشرطة أثبتت أن الفتاة انهالت على والدتها 75 عاماً، بآلة حادة لتلقي مصرعها في الحال بعد مشاجرة بينهما.

وبينت التحقيقات أن الفتاة تعاني من مرض نفسي.

واعترفت الفتاة بارتكابها الجريمة باستخدام " شوكة طعام " ، وعللت قتلها والدتها بسبب أنها دائمة التشاجر معها والتعدي عليها بالضرب ، ما تسبب في اصابتها باضطرابات نفسية.

وتم تحرير محضر ، وبعرضها على النيابة العامة قررت حبسها 4 أيام على ذمه التحقيق واستعجلت تحريات المباحث حول الحادث وتم استدعاء حارس العقار محل وقوع الجريمة وعدد من الشهود من اسرتها والجيران لاستجوابهم واخذ اقوالهم حول الحادث.