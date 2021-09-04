العثور على جثة فتاة مقطوعة الرأس في حاوية قمامة بدمشق.. صور

المصدر: مروة سليم - دبي

عثرت بلدية صحنايا بضواحي العاصمة السورية دمشق، على جثة فتاة في العقد الثالث من العمر في إحدى حاويات القمامة، وذلك كما ذكرت إذاعة "المدينة أف إم" عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، أمس.

وقالت الإذاعة عبر منشور "عاجل" أن رئيس بلدية صحنايا، نزار جمول، صرح لراديو المدينة اف ام، عن العثور على جثة لفتاة في العقد الثالث من العمر في إحدى حاويات القمامة.

وأضاف جمول أن "أحد عمال النظافة وجد جسد الجثة مقطوعة الرأس في إحدى الحاويات خلال تفريغه لمحتوياتها صباح الأول من أمس.

فيما لم يتم العثور على رأس الجثة، كما لم تتم معرفة هويتها حتى اللحظة، ولا تزال التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات الجريمة.