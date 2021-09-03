الشرطة السعودية تضبط شخصين ذبحا «وعلاً» وتباهيا بتصويره

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ضبطت السلطات الأمنية السعودية شخصين في المدينة المنورة ذبحا «وعلاً» وتباهيا بتصوير مقطع فيديو لفعلتهما ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت شرطة منطقة المدينة المنورة في بيان، أن الجهات الأمنية بمحافظة مهد الذهب بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي تمكنت من تحديد هوية وضبط مواطنين في العقد الرابع ظهرا في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يتباهيان بتصوير كائن فطري «وعل» بعد قيامهما بذبحه وتوثيق ذلك ونشره، مضيفة أنه جرى اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وإحالة القضية لدائرة النيابة العامة.

وأوضح البيان أن عقوبة صيد الوعل هي غرامة تبلغ 60 ألف ريال.