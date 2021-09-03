اشتريا قصراً قديماً فعثرا بداخله على كنز

اكتُشف كنز يتألف من 239 قطعة ذهب من عهديْ الملكيْن الفرنسييْن لويس الثالث عشر ولويس الرابع عشر خلال أعمال صيانة عام 2019 في قصر في الفينيستير (غرب فرنسا)، وفق ما أفادت الخميس دار "ايفوار آنجيه" التي ستطرحها في مزاد علني نهاية سبتمبر الجاري.

وأوضحت دار المزادات في بيان إن زوجين قرّرا ترميم القصر الذي استحوذا عليه عام 2012 في منطقة بلوزيفيه وجمع مبانيه الثلاثة في واحد، وعثرا على صندوق معدني مليء بالعملات الذهبية داخل أحد الجدران.

وروى صاحب العقار فرنسوا ميون (63 عاماً) كيف أن "الصندوق كان مثبتاً في الحائط ومحصوراً بين الحجارة" حين اكتشفه العمّال الذين وجدوا، بعد بضعة أيام، "محفظة أخرى تحوي كمية ثانية من العملات المعدنية"، ليصل مجموع القطع المكتشفة إلى 239 ومنها ما هو نادر جداً.

ومن بين ما اكتشف "عملة ملكيّة مزدوجة ذات فتيل طويل من العام 1646" تقدّر قيمتها بنحو 15 ألف يورو.

وقال بائع المزاد لدى دار "إيفوار آنجيه" فلوريان دويسونفيل، إن هذه العملة المرسومة عليها لقطة جانبية للملك لويس الرابع عشر،" نادرة جداً ولا يوجد منها في السوق".

وأضاف أنّ هذا الكنز "يُعتبر ثمرة مدّخرات تاجر أو مزارع ثري"، على أن يطرحها في المزاد العلني في 29 أيلول.

ويتوقّع أن تباع القطع بقيمة تتراوح بين الـ250 ألف يورو والـ300 ألف يورو، على أن يُقسم هذا المبلغ سواسية بين الحرفيين الثلاثة الذين اكتشفوا الكنز من جهة ومالكي العقار من جهة أخرى، وفق القانون المعمول به في فرنسا .

Share طباعة لينكدين Pin Interest Whats App