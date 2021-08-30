مصر.. خطف طفل من أحضان أمه في وضح النهار

المصدر: مروة سليم - دبي

أقدم مسلحون على خطف طفل من أحضان والدته أثناء وقوفها بمحل تجاري يقع بالطريق الدائري في طريق "المحلة _ المنصورة"، بمحافظة الغربية، وذلك كما ذكرت صحيفة الوطن المصرية.

وأضافت الصحيفة أن الملثمين كانوا يستقلون سيارة ملاكي وخطفوا الطفل بالقوة من أحضان والدته، والتي تعرضت للسحل أرضا لعدة أمتار أثناء منعها اختطاف طفلها من جانب المجهولين المسلحين.

من جانبه ناشد محمود البحيري، عم الطفل زياد أحمد البحيري، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ووزارة الداخلية، بسرعة عودة الطفل سالما، وضبط المتهمين بارتكاب واقعة الخطف وتسليمهم إلى العدالة والقضاء للقصاص.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عبر عدة صفحات صورا ومقطع فيديو، لارتكاب الواقعة بعد تفريغ كاميرات المراقبة التي كانت حول مكان وقوع الجريمة.

وكشف شهود عيان قيام اثنان ملثمين بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهرب.

من ناحية أخرى كشف مسؤول أمني بمديرية أمن الغربية كما ذكرت "الوطن"، أن ضباط مباحث الجنائية تمكنوا من تحديد هوية مالكي السيارة الخاصة، وأنه تم تحديد رقم سيارة الخاطفين والتي اتجهت إلى طريق قرى (الدواخلية _ الجابرية _ العامرية _ السجاعية).