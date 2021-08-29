مسدس قُتل به مجرم يباع لقاء 6 ملايين دولار! فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

كشف بائعو مزادات بونهامز في الولايات المتحدة أن المسدس الذي قتل أحد أشهر قطاعي الطرق في الغرب الأميركي خلال القرن التاسع عشر بيع بمبلغ 6,03 ملايين دولار في المزاد الذي أقيم في لوس أنجلوس.

وأوضحت ادارة دار المزادات أن هذا المسدس ببكرة من نوع "كولت" من عيار 44 كان من المتوقع أن يباع بما يتراوح بين مليوني دولار وثلاثة ملايين دولار.

ويعود المسدس إلى قائد الشرطة الشهير بات غاريت الذي تعقب المطلوب الشهير "هنري مكارتي المعروف ببيلي ذا كيد وكذلك باسم وليام بوني" وقتله عن عمر يناهز 21 عاماً في 14 يوليو 1881 في نيو مكسيكو.

وأكدت شركة المزادات أن هذه القطعة "من آثار إحدى أشهر القصص في الغرب الأميركي" ، مشيرة إلى أن المسدس لا يزال في حالة "جيدة جداً".

وكان "كيد" من قطاع الطرق، وعرفت أعماله المسلحة شهرة واسعة جداً، وألهمت حياته كخارج عن القانون هوليوود. أما بات غاريت، وهو كذلك من شخصيات الغرب الأميركي الشهيرة، فتناولته أعمال عدة على الشاشتين الصغيرة والكبيرة.

وقبل مزاد الجمعة، كان الرقم القياسي لبيع سعر سلاح ناري في مزاد 1,98 مليون دولار لمسدسين من القرن الثامن عشر أهداهما الضابط الأرستقراطي في الجيش الفرنسي الماركيز دي لافاييت لجورج واشنطن حين كان قائداً عاماً للجيش القاري خلال الثورة الأميركية.