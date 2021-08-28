راعٍ يستخدم أغنامه لنعي عمته.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

ابتكر راعي أغنام أسترالي طريقة مبتكرة لنعي شقيقة والده لعدم تمكنه من حضور جنازتها بسبب إجراءات الحجر الصحي، حيث دفع بقطيع أغنامه الكبير ليرسم به قلبا تم تصويره من السماء.

وقام الراعي بنثر الحبوب التي تتغذى عليها الأغنام في المرعى على شكل قلب كبير لتندفع في صورة مذهلة الآلاف من رؤوس الماشية وتتجمع حولها لترسم شكل القلب، وتم التقاط النتيجة بواسطة طائرة بدون طيار وشاركها جاكسون عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي وأرسلها إلى أقاربه قبل الجنازة.

وقال الراعي إنه لم يكن هناك من سبيل ليتمكن من رؤيتها أو الذهاب إلى الجنازة. لذلك شعر باليأس والعجز فقرر أن يرسم شكل قلب ضخم في الأرض إحياء لذكراها.