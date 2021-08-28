ضبط كمية قياسية من الكوكايين في مونتينيغرو

المصدر: بودغوريتشا - أ ف ب

أعلنت شرطة مونتينيغرو أمس، على حسابها في تويتر أنها ضبطت كمية قياسية من الكوكايين تبلغ أكثر من طن في هذا البلد الأدرياتيكي الصغير.

وكتبت على تويتر "ضبطت الشرطة 1205 رزم من الكوكايين في بلدة مويانوفيتشي".

وأوقف شخصان وما زالت الشرطة تبحث عن مشتبه بهم آخرين.

واكتشفت المخدرات في "شحنة موز"، كما أوضحت الشرطة دون كشف مزيد من التفاصيل حول هذه العملية.

وتعتبر هذه الجمهورية اليوغوسلافية السابقة التي يبلغ عدد سكانها 620 ألف نسمة، مركزا لتهريب السجائر والمخدرات.

ويعتقد أن العصابات المحلية لديها صلات مباشرة مع جماعات إجرامية في أميركا الجنوبية، ما يمنحها موقعا مهيمنا في نقل الكوكايين إلى أوروبا.

فيأبريل 2019، ضبط 60 كيلوغراما من الكوكايين على متن سفينة تابعة للبحرية الوطنية لمونتينيغرو، وفقا للحكومة.

وقد أوقف ثلاثة اشخاص بينهم عنصران في الجيش.