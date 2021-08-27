القبض على رجل حقن أطعمة بـ«مادة غامضة» في عدة متاجر بلندن

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

ألقت الشرطة البريطانية القبض على رجل قام بحقن الأطعمة في 3 متاجر بغرب لندن بمادة غامضة يشتبه في أنها «ملوثة».

وبحسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية، فقد وقع الحادث مساء أمس (الأربعاء)، حيث قال مجلس مقاطعتي هامرسميث وفولهام إن الرجل زار 3 متاجر، هي «تيسكو» و«ويتروز» و«سينزبيري» وحقن المواد الغذائية باستخدام عدد من الحقن.

وألقت الشرطة القبض على الرجل الذي يواجه تهمة محاولة التسبب في أذى وقلق عام.

وتم إغلاق المتاجر المتضررة، وأصدر مجلس هامرسميث وفولهام «تنبيه طارئ» على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي يتحدث فيه عن الواقعة وينصح المواطنين بالتخلص من أي مواد غذائية تم شراؤها من هذه المتاجر الكبرى المتضررة بالأمس، كإجراء احترازي.