لصوص يتسببون بانقطاع الكهرباء عن السكان بألمانيا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تسبب لصوص الكابلات في ولاية براندنبورغ الألمانية في انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان بولاية ميكلنبورغ-فوربومرن المجاورة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم (الثلاثاء) إن الجناة اخترقوا سياج محطة تحويل فرعية شمال ولاية براندنبورغ وفككوا نحو 700 متر من الكابلات من ثلاث أسطونات كبيرة، ما تسبب في تلف أحد المحولات، وبالتالي انقطاع الكهرباء عن منطقة فيزنبرغ في ولاية ميكلنبورغ-فوربومرن لفترة طويلة عن السكان ومئات السائحين.



وتقدر الخسائر المادية بأكثر من 90 ألف يورو.

ولاحظت شركة الطاقة المسؤولة عن تشغيل محطة التحويل الفرعية السرقة يوم أمس (الاثنين)، وحررت بلاغا لدى الشرطة. وكانت هذه الكابلات القوية مصممة لخطوط الـ110 كيلوفولت، التي تستخدم لشبكات الجهد العالي والسكك الحديدية.

