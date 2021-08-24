لصوص يتسببون في انقطاع الكهرباء عن الآلاف في ألمانيا

المصدر: فورستنبرج - د ب أ

تسبب لصوص الكابلات في ولاية براندنبورج الألمانية في انقطاع الكهرباء عن آلاف السكان بولاية ميكلنبورج-فوربومرن المجاورة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة اليوم، إن الجناة اخترقوا سياج محطة تحويل فرعية شمالي ولاية براندنبورج وفككوا نحو 700 متر من الكابلات من ثلاثة أسطونات كبيرة، ما تسبب في تلف أحد المحولات، وبالتالي انقطاع الكهرباء عن منطقة فيزنبرج في ولاية ميكلنبورج-فوربومرن لفترة طويلة عن السكان ومئات السائحين.

وتقدر الخسائر المادية بأكثر من 90 ألف يورو.

ولاحظت شركة الطاقة المسؤولة عن تشغيل محطة التحويل الفرعية السرقة أمس الاثنين، وحررت بلاغا لدى الشرطة. وكانت هذه الكابلات القوية مصممة لخطوط الـ110 كيلوفولت، التي تستخدم لشبكات الجهد العالي والسكك الحديدية.