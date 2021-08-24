صخرة فضائية عملاقة تدخل مدار الأرض الأسبوع المقبل

تتجه صخرة فضائية "كويكب" نحو مدار الأرض بسرعة تزيد عن 25 ألف كيلومتر في الساعة ومن المتوقع دحولها مدار الأرض الأسبوع القادم

وكشفت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، أن كويكبا ضخما يعادل ضعف حجم ساعة "بيغ بن" الشهيرة، سيدخل مدار الأرض الأسبوع القادم.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن "ناسا" تتعقب "الصخرة الفضائية"، التي يطلق عليها اسم 2021 PT، والتي ستنطلق من الفضاء يوم الأحد، 29 أغسطس.

ويتراوح قطر الصخرة بين 110 و240 مترا، بينما يصل طول ساعة "بيغ بين" 69 مترا فقط.

وتتحرك الصخرة بسرعة تزيد عن 25 ألف كيلومتر في الساعة، لكنها ستمر عبر الأرض على مسافة آمنة تزيد عن ثلاثة ملايين ميل، الثلاثاء القادم.