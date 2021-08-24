وفاة أطول رجل في أمريكا

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

توفي إيغور فوفكوفينسكي أطول رجل في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 38 عاماً.

وقالت عائلة فوفكوفينسكي ذو الأوصول الأوكرانية إنه توفي متأثراً بأمراض القلب، الجمعة، في عيادة مايو بروتشستر بولاية مينيسوتا، وفقاً لشبكة "روسيا اليوم" الإخبارية.

وتسبب ورم كان يضغط على الغدة النخامية في إفراز مستويات غير طبيعية من هرمون النمو، ليصبح أطول رجل في الولايات المتحدة بطول 7 أقدام و8.33 بوصات (متران و34.5 سم).

وقال شقيقه الأكبر، أوليه لادان من بروكلين بارك، لصحيفة "ستار ترييون أوف مينيابوليس"، إن فوفكوفينسكي كان من المشاهير عندما وصل من أوكرانيا بسبب حجمه والحرب الباردة في أواخر الثمانينيات من القرن الماضي

وظهر فوفكوفينسكي في برنامج "دكتور أوز شو"، واستدعاه الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال تجمع انتخابي

في عام 2009، عندما لاحظه الرئيس بالقرب من المنصة مرتدياً قميصاً كتب عليه "أكبر مؤيد لأوباما في العالم".