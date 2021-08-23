تونس.. جريمة مروعة.. يذبح زوجته ونجليه ثم ينتحر!

المصدر: مروة سليم - دبي

أقدم أب تونسي على قتل قتل أبنائه ثم انتحر، وذلك كما ذكرت صحيفة "الشروق" التونسية في وقت متأخر من مساء أمس.

وأضافت الصحيفة أنه حسب المعطيات الاولية فان القاتل الذي يعمل عازف بأحد الفرق الموسيقية قام بذبح زوجته التي تعمل أستاذة جامعية، وابنيه في منزلهم بمنطقة باردو بالعاصمة التونسية، بينما نجت الابنة، إذ لم تكن موجودة في المنزل وقت وقوع الجريمة.

وأوضحت "الشروق" أن أحد نجلي القاتل، حصل أخيرا على شهادة الثانوية العامة.

وذكرت تقارير إعلامية أن المنتحر كان يعاني من اضطرابات نفسية.