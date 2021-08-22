يحول قشر البيض إلى تحف فنية.. فيديو

المصدر: ترجمة مروة سليم

ابتكر فنان صيني طريقة جديدة لتحويل البيض إلى عمل فني.

ونشرت صحيفة الشعب الصينية مقطع فيديو يظهر كيف قام فنان صيني بتحويل قشر البيض إلى تحفة فنية بعد اتباع مجموعة من الخطوات في التعامل معها بالمهارة المطلوبة.

ويبدأ الفنان في تحضير قشر البيض لاستخدامه في الأعمال الفنية، كما يعرض المقطع الأدوات الدقيقة التي يستخدمها لإنجاز ذلك بدقة عالية.

ويعد استخدام قشر البيض في صناعة الأشكال الفنية من المهارات التي تنتشر فى الصين، ويتطلب ذلك مهارة استخدام الأيدي بدقة عالية عند التعامل مع قشر البيض.

وقالت الصحيفة إن الشخص الذي يمكن أن يقوم بهذه المهمة سيقضي وقتا طويلا حتى يستكمل هذا العمل بالجودة المطلوبة.