القبض على رئيس عصابة مخدرات ليلة زفافه

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

اعتقلت شرطة مكافحة المخدرات رئيس عصابة تجارة المخدرات الكولومبي لويس دانيال سانتانا هيرنانديز، البالغ من العمر 24 عاماً، أثناء حفل زواجه في الكنيسة، واعتُقل عندما كان يتبادل وعود الزواج.

وفي مقطع فيديو نشرته الحكومة الكولومبية، تظهر ضباط مكافحة عصابات المخدرات وهم يقتربون من سانتانا بينما هو يقف بالقرب من هيكل الكنيسة مرتدياً بدلة زفاف داكنة، وأثناء القبض عليه ابتسم في وجه رجال الشرطة

وبدأت العديد من سيدات أسرته في الصراخ أثناء اقتياده بعيداً، بينما تحاول امرأة يُعتقد أنها حماته تحريره من أيدي الشرطة.

ويُطلق على سانتانا لقب «الخنجر» وهو هارب من العدالة منذ عام 2017 ويُعتقد أنه كان مختبئاً في منطقة جبلية في ولاية أنتيوكيا الكولومبية.

ويبدو أنه كان مقتنعاً بأن السلطات تخلت عن إلقاء القبض عليه، وخرج من مخبئه للاحتفال بزواجه في كنيسة صغيرة في بلدة أوراميتا الصغيرة.