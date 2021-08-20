العثور على بيضة عمرها 90 مليون سنة

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أعاد الباحثون فحص بيضة ضخمة اعتقدوا في البداية أنها تنتمي إلى ديناصور، وتقرر أنها في الحقيقة تابعة لسلحفاة عملاقة يبلغ طولها خمسة أقدام (متراً ونصف المتر)، ولديها جنين متحجِّر بداخلها.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» أن البيضة شبه الكروية بحجم كرة التنس، التي يبلغ قياسها 2.1 × 2.3 بوصة، تم اكتشافها في مقاطعة خنان بالصين، وتنتمي إلى مجموعة السلاحف «نانهسينغشليداي»، وأنواع «نانيانجانسيس».

وازدهرت هذه السلحفاة المنقرضة الآن خلال العصر الطباشيري الأعلى، منذ ما يقرب من 90 مليون سنة.

ومع ذلك، نفقت كل السلاحف هذه في الوقت الذي انقرضت فيه الديناصورات، وفقاً للتقارير.

ويعتقد الخبراء أن قشرة البيضة السميكة سمحت بمرور الماء من خلالها، لذلك تم دفنها في أعماق الأرض ولم تجفّ، مما سمح للجنين بالبقاء بعد كل هذه السنوات.

وكتب الباحثون في الدراسة: «يمكن للبيض الكروي أيضاً أن يقلل من فقد الماء، وقد يكون قشر البيض الكثيف في بعض الزواحف تكيفاً مع المناخ الجاف».

وقالوا: «البيضة كروية مع قشرة سميكة (نحو 0.7 - 1.0 مم) من هذا النوع من السلاحف، حيث يُقترح أيضاً أنها تكيفت مع البيئات القاحلة».

قالت دارلا زيلينيتسكي، إحدى مؤلفي الدراسة المشاركين، لـ«سي بي سي» إنه تم العثور على البيضة بالقرب من أنهار قديمة، مما قد يساعد في الحفاظ عليها عندما فاضت.

وأضافت زيلينيتسكي: «خلال موسم الأمطار، ربما تكون هذه الأنهار قد فاضت ودفنت البيضة التي كانت في السهول الفيضية، مما يحتمل أن يحافظ عليها كأحفوريات».