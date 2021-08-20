يكتشف إصابته بالسرطان من «تيك توك»

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أشاد رجل يبلغ من العمر 22 عاماً بمستخدمي تطبيق «تيك توك» الذين اكتشفوا معاناته من تورم في الغدة الدرقية تبين أنه عقدة سرطانية.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل»أن آروه مانكاد (22 عاماً)، من سياتل في الولايات المتحدة، كشف في مقطع فيديو حديث أنه خضع لعملية جراحية لإزالة الجزء السرطاني من الغدة الدرقية - والذي تم اكتشافه بعد أن حثه كثير من مستخدمي «تيك توك» على إجراء الفحوص، وفقاً .

وقال مانكاد: «أخبرني (تيك توك) أنني مصاب بالسرطان».

وأوضح في منشور حول الجراحة التي أجراها مؤخراً: «يبدو أنهم كانوا على حق»، وكشف أنه لم يزر طبيبه إلا من باب الحذر الشديد بعد أن تلقى تحذيرات من المتابعين الذين أشاروا إلى أن الغدة الدرقية بدت «منتفخة».

وفقاً لمانكاد، تم تنبيهه أولاً إلى المرض بعد نشره مقطع فيديو -مما دفع كثيراً من المستخدمين إلى لفت انتباهه إلى التورم وسط حلقه.

وأوضح مانكاد أنه اتخذ قرار زيارة طبيبه «بدافع الحذر الشديد» بعد تلقي التحذيرات -معترفاً بأنه لم يكن ليعرف أن هناك شيئاً ما غير طبيعي لولا دقة انتباه المستخدمين.