لص يقتل شريكه لفشلهما بسرقة منزل

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أقدم أحد اللصوص في مصر على التخلص من شريكه بتنفيذ إحدى عمليات السرقة، وذلك بإطلاق النار عليه بعد فشل خطتهما بسرقة أحد المنازل بمحافظة بني سويف في صعيد البلاد.

وتلقى مركز شرطة سمسطا في مديرية أمن بني سويف بلاغًا بالعثور على جثة لأحد الأشخاص مصابة بعيار ناري داخل قطعة أرض زراعية.

واستطاعت تحقيقات البحث الجنائي تحديد شخصية المجني عليه، وتبين أنه ”عامل“، وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصًا تربطه به صلة قرابة.

وتمكنت الشرطة من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وقال إنه اتفق مع المجني عليه على سرقة أحد المنازل، وحال قيامهما بذلك كادا أن يتم ضبطهما، لمعرفة الأهالي لسابقة بقيام المجني عليه بمحاولة سرقة المنزل ذاته من قبل، وعدم إخبار المتهم بذلك.