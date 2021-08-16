قواعد إعادة حجز رحلة الطيران تختلف من شركة لأخرى

المصدر: برلين - د ب أ

تستخدم شركات الطيران الوعود بمجانية إعادة الحجز من أجل جذب المستهلكين لشراء تذاكر الطيران حيث تهدد القواعد المتعلقة بفيروس كورونا، والتي تتغير باستمرار، بإفساد الخطط في اللحظة الأخيرة.

ولكن يجب على المستهلكين فحص الشروط التي تطبق، وإلا قد ينتهي بهم الحال وقد فات الأوان لتغيير التذكرة.

وتوصل تحليل لمجلة ألمانية معنية بالطيران إلى أن هناك اختلافات كبيرة بين شركات الطيران بشأن مدى المرونة المعروضة.

وعلى سبيل المثال، يمكن إعادة حجز تذاكر شركة يورو وينجز منخفضة التكلفة لمرات غير محددة مجانا، حتى قبل 40 دقيقة من المغادرة، في إطار سياسة مستمرة حتى إبريل 2022. وتسمح شركة إيزي جيت" أيضا بإعادة الحجز حتى قبل ساعتين من المغادرة حتى سبتمبر 2021.

وعلى الجانب الآخر، تسمح ريان أير بإعادة الحجز المجاني قبل سبعة أيام من الرحلة. ويجب أن يكون موعد الرحلة الجديدة قبل نهاية 2021. وينتهي إعادة الحجز المجاني في شركة كوندور للطيران قبل أسبوعين من موعد الرحلة.

وإجمالا، يتعين أن يكون المسافرون على دراية بأن تلك القواعد يمكن أن تتغير في أي وقت. والعامل الحاسم هو ما هي القواعد التي كانت مطبقة عند إتمام الحجز، بحسب المجلة. وإذا ما كنت تريد تغيير الرحلة أو إلغاء الحجز، يجب الذهاب إلى المكان الذي اشتريت منه التذكرة سواء كان وشركة سياحة، أو شركة الطيران، أو مكتب سفريات.

ويمكن أن تكون رحلة الطيران البديلة أغلى من التي تم حجزها في الأساس. وفي هذه الحالة يجب دفع الفرق في سعر التذكرة، وذلك لدى جميع شركات الطيران. غير أنه في حال كان السعر أرخص، فغالبا لا يتم عرض أي إعادة أموال على الراكب.